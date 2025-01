Mit 98 Jahren dreht er immer noch seine Runden

„Guten Morgen!“ Jeden Tag dreht Ernst Royer, 1926 geboren, in seinem Hotel seine Runden. Nachdem er, auch wie jeden Tag in der Früh, schwimmen war. Und das mit 98. „Eh schon ein biblisches Alter“, lacht „der Ingenieur“, wie ihn alle nennen. „Man vergisst halt viel, aber interessanterweise kommen bei mir auf einmal Erinnerungen, die 50, 60 Jahre her sind, wieder zurück. Ich marschiere auch jeden Tag noch meine Strecke. In meinem Alter werden bei den meisten Menschen ja die Läuf’ kaputt.“