Aufgepasst! Rennrad von Gold-Venier wird verkauft

Auch E-Bike ist im Einsatz

„Im Juli kommt dann immer das Intervall-Training. Das lässt sich am besten mittels eines E-Bikes bewerkstelligen. Hier hat mich auch die Firma Scott unterstützt“, klärt Venier auf, „beim Bergauffahren schalte ich den Strom aus und trete voll in die Pedale. Sobald die Pause kommt, nehme ich etwas Strom hinzu. Das funktioniert bestens, außerdem kann ich zur Abwechslung auch in den Bergen fahren“.