„Mein Rücken braucht natürlich viel Pflege“

Weltcup-Doppel am Wochenende

Auch mit den Trainings war der Gaschurner, der im Dezember den Weltcupauftakt wegen Problemen mit einem Gleitwirbel hatte auslassen müssen, durchaus zufrieden: „Wir hatten eigentlich super Bedingungen vor Ort und auch mein Rücken hat ganz gut mitgemacht. Natürlich braucht er viel im Pflege im Nachhinein, aber im grundsätzlich bin ich sehr positiv, wie das die Tage gelaufen ist.“ Am Dienstag ging es dann per Highspeed-Zug weiter nach Beidahu, wo an diesem Wochenende, gleich zwei Weltcuprennen anstehen.