Ein Swimmingpool für den ganzen Stephansdom

Die Wiener-Wasser-Mitarbeiter können die kühlen Temperaturen aber nicht als willkommene Kühlung im Sommer nützen: Gereinigt wird immer im Winter, weil da der Wasserverbrauch da in der Stadt am geringsten ist. Auch wenn die nasskalte Umgebung es nicht nahelegt: Für den Verantwortlichen der Speicher ist es „der beste Arbeitsplatz der Welt“. Der Grund: „Wasser trinken, das mit fünf Grad frisch aus der Quelle schießt. Gibt’s was Besseres auf der Welt?“