Leben in Grundwasser erstmals auf Karte erfasst

Die Verfügbarkeit von Sauerstoff trotz der Belastung durch Abwässer und anderes mehr macht den Unterschied zu vermeintlich lebensfreundlicheren Bereichen aus. Die Böden in der Lobau, auf der Donauinsel und am Wienerberg sind – teils von Natur aus, teils menschengemacht – so dicht, dass sie nicht einmal für Sauerstoff durchlässig genug sind.