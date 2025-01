Lilly Becker am Limit: Hunger wegen Sam!

Und auch Sam will was sagen: „Es ist nicht so einfach ….“ Wieder platzt Lilly dazwischen: „Hör mal zu. Shut up!“ Dann wird es laut. Sam brüllt: „Nicht shut up, so redet man nicht mit mir – hab‘ mal ein bisschen Respekt!“ Ein heftiger Schlagabtausch folgt. Im Dschungeltelefon lässt Sam Dampf ab: „Shut up – Halt die Schnauze. Wow! So kann sie mit ihrem Sohn reden, aber nicht mit mir. Bei Boris Becker hat sie es vielleicht täglich gesagt und er hat dann shut up gemacht. Ich aber nicht!“