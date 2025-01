Extremtemperaturen: Klimakrise gibt uns kalt-warm!

Klimaforscher zeigen sich besorgt und schlagen regelmäßig Alarm. Doch zu den Wetterprognosen kursieren viele Horrormeldungen. Die „Krone“ blickt in das Jahr 2050. Das genaue Wetter in 25 Jahren lässt sich natürlich nicht vorhersagen, aber auf Basis von Modellen und wissenschaftlichen Prognosen gibt es einige Annahmen, wie sich das Klima in Wien entwickeln könnte. Fakt ist: Die Klimaerwärmung ist in vollem Gange. Die derzeitigen Temperaturen lassen es zwar nicht erahnen, aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Dabei haben viele Leser sicher noch die letzte Hitzewelle in Erinnerung. Erst 2024 wurde in der City eine Rekordanzahl von 53 Tropennächten verzeichnet – das könnte aber erst der Anfang gewesen sein. Denn: Wien ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.