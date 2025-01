Die ersten Schneekanonen sind schon eingemottet

Frau Holle war im Jänner extrem faul, hat auch im gesamten aktuellen Winter in Oberösterreich nicht viel getan. Dennoch sind die Verantwortlichen in den großen Skigebieten sicher, dass die Pisten auch in den anstehenden Semesterferien halten werden. Und zwar so sicher, dass die ersten Schneekanonen schon abgebaut wurden.