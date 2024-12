Skigebiet kann wegen Klimakrise „nicht überleben“

„Almchalets“ für den Sommer

Der Grundbesitzer Herbert Forster von der Forsteralrm hat mittlerweile das von seiner Familie vor 40 Jahren geschaffene Skigebiet in der oberösterreichisch-niederösterreichischen Grenzregion von acht Gemeinden, die als Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH die Lifte betrieben, übernommen. Er will noch vier Jahre mit zwei Schlepp- und einem Übungslift weitermachen, dann geht er in Pension. Was seine Kinder anschließend tun, sei deren Sache.