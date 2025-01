Bundesheer nennt größte Gefahren für Österreich

Europa befindet sich im Kriegszustand.

Mit dieser trockenen Analyse begann am Montag die diesjährige Präsentation des „Risikobildes“, einer jährlichen Lageeinschätzung des Bundesheeres. Doch anstelle von gegnerischen Panzerkolonnen rollen längst „hybride Angriffe“ über den Kontinent. In Form von Cyber-Attacken auf Unternehmen und Infrastruktur, in Form von Desinformationskampagnen, Stichwort „Fake News“, aber auch in Form von Flüchtlingsströmen, die von Russland etwa bewusst über Weißrussland an Europas Grenzen gelenkt werden.