Cyberangriffe: Was droht uns im kommenden Jahr?

Abhängig von China und den USA

Generell müsse man sich aber überlegen, wie abhängig man von der USA ist. „Mehr als 90 Prozent der Firmen stammen aus den USA und China.“ Fast nichts mehr werde in Deutschland oder Europa produziert. „Wenn jetzt beispielsweise eine Software aus den USA kommt oder aus China und dort etwas ausfällt, weil irgendein Netzwerk nicht funktioniert, dann sind wir davon mitbetroffen.“ Man müsse auch versuchen, lokal, in Österreich, in Europa Alternativen aufzubauen und eben für den Fall der Fälle vorbereitet sein, warnt Granig. „Damit wir auch ohne IT ein paar Stunden oder Tage arbeiten können.“