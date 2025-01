Schallenberg begrüßt Grenzkontrollen-Debatte

Auf eine entsprechende Journalistenfrage sagte Schallenberg am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, er freue sich, dass in Deutschland nun mehr Realismus und Pragmatismus herrsche. Der rot-weiß-rote Regierungschef, Österreich sei seit 2015 der Staat in Kontinentaleuropa, der pro Kopf die größte Anzahl an Asylanträgen habe. „Ich freue mich über jeden EU-Staat, der mit größerem Pragmatismus an die Sache herangeht“, so Schallenberg.