Frust bei ÖSV-Routinier: „Das ist für‘n Hugo!“

„Sicher ein enger Fight um die Tickets“

Fest steht, dass sich Feller, Schwarz und Gstrein mit ihren Platzierungen deutlich von den Teamkollegen abheben und dadurch ihre Startplätze bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm so gut wie sicher haben. Das heißt auch, dass es am Mittwoch im Schladminger Nightrace, dem letzten Rennen vor der WM, ein Hauen und Stechen um die restlichen Tickets geben wird. In der Pole-Position sind im Moment Dominik Raschner und Johannes Strolz, die sich am Ganslernhang ex aequo auf dem zwölften Platz einreihten.