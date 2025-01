Slalom in Kitzbühel ab 10.15 Uhr LIVE

Beim Blick in den Rückspiegel fällt auf, dass die ÖSV-Techniker seit der Weltcup-Saison 1984/85 nicht mehr so langsam auf Touren gekommen sind. Damals gab es erst im zehnten Slalom den ersten Podestplatz, 2024/25 sind bisher sieben Torläufe absolviert worden. Am nächsten dran war Manuel Feller als Vierter in Val d‘Isere, wo er nur sechs Hundertstelsekunden hinter dem Stockerl war. Doch auch vier Ausfälle stehen in seiner Bilanz.