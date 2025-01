Linz glitzerte Samstagnacht wie Las Vegas

Elvis-Erinnerungen der Prominenten

In Erinnerungen schwelgte Martin Hainberger. Der Casino-Boss wusste noch genau, was er in den Minuten gemacht hatte, als die Weltöffentlichkeit vom Ableben der Musiklegende erfuhr. „Ich war am Campingplatz von Jesolo. Elvis war ein Idol. Ich hätte gerne eine Locke von ihm als Souvenir“, so Hainberger. Und auch Thomas Stelzer outete sich als Fan. „Ich habe seine Filme gemocht, und nachdem ich als Kind Gitarre gelernt habe, habe ich sogar einige seiner Lieder spielen können. Also damals“, lachte Oberösterreichs Landeshauptmann.