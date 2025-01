Millimeterarbeit: 230-Tonnen-Brücke zerlegt

Fingerspitzengefühl und starke Nerven waren in der Nacht auf Sonntag beim Aushub des 230 Tonnen schweren Tragwerks der alten Murbrücke an der Südautobahn in der Nähe des Grazer Flughafens gefragt. Das Stahlgerüst wurde mit drei Kränen ausgehoben und auf einen Parkplatz verbracht, wo es nun zum Recycling vorbereitet wird.