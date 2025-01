Betrunkener Snowboarder rammt Frau und flüchtet

Zu den wilden Szenen kam es am späten Samstagnachmittag in Sillian. Die 49-jährige Einheimische fuhr gemeinsam mit einem Bekannten (63) im Skigebiet „Thurntaler“ auf der roten Piste Nr. 1 in Richtung Tal. Zwischen der Mittel- und Talstation sei das Duo dann von einer Gruppe überholt worden, die deutlich schneller unterwegs war.