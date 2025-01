Mit Schrott-Moped an Polizei vorbei und verunfallt

Mit Rettung in Klinik und Krankenhaus

Der 13-jährige Mitfahrer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Für den mutmaßlichen Lenker ging es indes ins Krankenhaus nach Schwaz. „Das Moped wies zahlreiche Mängel auf. „Entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz folgen“, hieß es abschließend.