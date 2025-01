Eisbaden: Weltrekordhalter lehrt einem das Frieren

Wenn eine Gruppe an Hartgesottenen Ende Jänner abends im spärlichen Licht von Feuerstellen in den Ossiacher See spaziert, dann kann das in Wahrheit nur eines bedeuten: Österreichs Eisschwimmexperte Nummer Eins Josef Köberl ist im Lande – und lehrt seinen zehn Kursteilnehmern in Kärnten wortwörtlich das Frieren.