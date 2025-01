Darum soll es endlich mit dem Finaleinzug klappen

Eine Woche nach der Super Bowl, also Mitte Februar, geht es laut Pokorny, der im Vorjahr noch als Defensive Back- und Special Team Coach bei den Giants im Einsatz war, dann am Feld ans Eingemachte. Der Startschuss in die AFL erfolgt am 22. März mit dem Duell in Salzburg, ehe eine Woche danach schon der Heim-Knaller gegen die Vikings wartet. „Hoffentlich vor vollem Haus, wir haben heuer alle großen Teams zuhause“, freut sich Pokorny schon auf die Stimmung am Actionberg.