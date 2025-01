Vorletzte! Vanessa Herzog kommt nicht in Schwung

Die Japanerin Miho Takagi gewann in 1:13,10. Der Tiroler Gabriel Odor sammelte an der Stätte seines Trainingsmittelpunkts über 1500 m als Achter der B-Gruppe in 1:45,21 13 Weltcup-Punkte. Landsfrau Anna Molnar bewältigte die 5000-m-Distanz in persönlicher Bestzeit von 7:21,46.