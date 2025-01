„Müssen etwas tun!“ FIS reagiert auf Sturz-Orgie

Bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm soll das Dauerthema Sicherheit auf eine höhere Ebene gehoben werden. FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner kündigte in der Mannschaftsführersitzung in Kitzbühel für 6. und 12. Februar Meetings zwischen Ski-Industrie, Ärzten und Cheftrainern der Nationalverbände an.