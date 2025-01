Trump könnte jetzt bis zu 30.000 Polen abschieben

Anders als in Österreich, gibt es in den USA keine Meldepflicht. Auch war es in vielen Staaten bisher den meisten Behörden verboten, den Migrationsstatus zu überprüfen. In den 90er-Jahren seien viele Polen in die Vereinigten Staaten ausgereist und hätten sich nicht um die Regelung ihres Migrationsstatus gekümmert, erklärte Vize-Außenministerin Henryka Moscicka-Dendys dem Radiosender Tok.fm.