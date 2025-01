Daniela Dett: „Ich möchte jeden Moment genießen“

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt fürs Aufhören?

Jedes Jahr war spannend, fordernd und schön. Aber grade mit der Elizabeth in den ’Königinnen’, mit Édith Piaf haben sich besondere Wünsche erfüllt. Jetzt kommt noch die Rolle der Mrs. Lovett in „Sweeney Todd“, die Premiere ist am 15. Februar. Ich werde am Ende der Saison wunderbare Figuren im Herzen tragen – da ist es leichter zu sagen: ’Danke, es war wunderschön!’ Und: ’Auf zu neuen Ufern!’