„Mein erstes Bussi bekam ich am Klopeiner See“

Viele Bussis in Kärnten

Getreu ihrem Motto „Ich bin viele und die wollen alle raus“ überzeugt Maleh in ihrem aktuellen Programm „Bussi Bussi“ und verspricht ein Feuerwerk an Dialogen und Pointen. Regie führt im Übrigen die Kärntnerin Marion Dimali. „Mit dem Publikum ist es wie mit einer Lovestory – man lässt sich aufeinander ein und am Ende hat man einen schönen, erfüllenden Abend miteinander – entweder bleibt es bei einem ,One-Night-Stand´ oder es entwickelt sich eine Liasion“, lacht die symphatische Kabarettistin.