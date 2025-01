Simmeringer wollen Chance auf das Play-off nutzen

Aktuell lebt er in der deutschen Hauptstadt, bevor es im Februar nach Düsseldorf geht. In den Umzugskartons befindet sich auch eine DVD von Röslers Lieblingsfilm „Fitzcarraldo“ von Regisseur Werner Herzog mit dem legendären Enfant terrible Klaus Kinski. „Der versucht ja ein Schiff über einen Berg zu ziehen und schafft es am Ende auch. Wenn man das als Metapher nimmt, dann ist mir das mit Badminton in Wien nicht ganz gelungen“, zieht der Cineast einen gewagten Vergleich und eine Bilanz seines Engagements in Wien. „Wir sind weit gekommen in den letzten Jahren, aber Badminton in Wien wirklich salonfähig zu machen, das habe ich nicht ganz geschafft.“