Lenker (62) bei Unfall unter Motorrad begraben

Am Donnerstag gegen 9.10 Uhr lenkte ein 62-jähriger Franzose ein dreirädriges Motorrad samt Anhänger im Arlbergtunnel in Richtung Tirol. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, streifte einen Randstein und wurde in der Folge vom Sitz geschleudert. Er wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.