Gibt es nach 36 Jahren „Harry und Sally“-Comeback?

Bis heute gelten „Harry und Sally“ als eines der bekanntesten Filmpaare Hollywoods. Crystal hatte dazu vor zwei Jahren in „People“ verraten: „Wir wurden damals von Regisseur Rob Reiner einfach so als Pärchen zusammengestellt und die Chemie hat richtig gestimmt. Nach all den Jahrzehnten sind wir noch immer dieses Paar für alle, die den Film gesehen haben – was wundervoll ist.“