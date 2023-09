Meg Ryan: So sieht die Schauspielerin heute aus

Ryan feiert Kino-Comeback

Und während Meg Ryan einen unbeschwerten Abend mit einer Freundin verbrachte, dürfen sich die Fans der Hollywood-Aktrice freuen. Denn dreißig Jahre nach Erscheinen ihres Erfolgs-Films „Schlaflos in Seattle“ feiert Ryan jetzt ihr großes Kino-Comeback: In der Liebeskomödie „What happens later“ wird sie an der Seite von „Akte X“-Star David Duchovny zu sehen sein. Der Film soll ab November in den Kinos starten.