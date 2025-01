Abwechslungsreiche Rodelsafari im Brandnertal

Start ist in Brand bei der Dorfbahn. Dort lässt sich auch ganz unkompliziert ein Rodel ausleihen, falls man keinen eigenen besitzt. Mit der Bahn geht es direkt von der Ortsmitte über den Gebietsteil Eggen bis auf 1390 Meter Seehöhe. Dort steigt man in die Panoramabahn um, welche am Burtschasattel endet. Nach dem Ausstieg hält man sich an die roten Wegweiser mit der Aufschrift „Rodelsafari“. Bereits in der Antike nutzten Menschen einfache Schlitten, um schwere Lasten durch schneebedeckte Landschaften zu transportieren. Archäologische Funde lassen darauf schließen, dass diese Gefährte bereits vor über 2000 Jahren in Nordeuropa und Asien für praktische Zwecke eingesetzt wurden – vor allem in Regionen mit langen und harten Wintern. Im 15. und 16. Jahrhundert fanden Rodel zunehmend auch in Mitteleuropa Verwendung, vor allem im Alpenraum. Sie dienten als Transportmittel für Holz, Heu, Lebensmittel und andere Güter.