Ein animalisch-schauriger Horror-Spaß: „Wolf Man“

Das spurlose Verschwinden seines Vaters, der schließlich für tot erklärt wird, führt Blake (Christopher Abbot) in ländliche Abgeschiedenheit, wo er sein Erbe, das alte Elternhaus, in Augenschein nehmen will. Begleitet wird er von Frau (Julia Garner) und Tochter. Ein willkommener Tapetenwechsel zudem für Blakes kriselnde Ehe. Kurz vor Ankunft wird er von einer schemenhaften Kreatur angegriffen und verletzt. Bald beginnt sich der Familienvater eigenartig zu verhalten.