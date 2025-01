Hollywood in Flammen ++ Cameron Diaz ist zurück

Hollywood in Flammen: Die schlimmen Brände rund um Los Angeles wirken sich auch auf die Filmbranche aus. Was genau betroffen ist, gibts diesmal im „Stream On“-Magazin zu sehen. Außerdem: Cameron Diaz ist zurück im Show-Business. Nach 10 Jahren Pause, können wir sie jetzt endlich wieder in einem Film sehen. Ob sich das Warten gelohnt hat? Und „Nosferatu“ ist in aller Munde. Regisseur Robert Eggers hat den Horrorklassiker neu verfilmt. Das Ergebnis erwartet Sie im „Stream On“-Magazin!