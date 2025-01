Südkorea: Präsident Yoon soll angeklagt werden

Dies hat das CIO der Staatsanwaltschaft empfohlen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Das Büro selbst hat keine Befugnis, Anklage zu erheben. Yoon hatte am 3. Dezember in einem Budgetstreit das Kriegsrecht ausgerufen und damit sein Land in eine tiefe Staatskrise gestürzt.