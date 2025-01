17 Pioniere lernen die Pflege am Krankenbett

Direktorinnen für Lehrplan zuständig

Damit die Jugendlichen direkt in die Pflege einsteigen können, wird auch das Gesetz heuer noch angepasst werden. Den Lehrplan entworfen haben Edith Eisner, Direktorin der Berufsschule Linz 1 in Urfahr und Jennifer Nieke, Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am NeuromedCampus.