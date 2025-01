„Ohne meine Frau wäre das alles nicht möglich“

Zum Aufstieg in die Top-Kategorie (3 Sterne) klappte es für keinen Salzburger. trotzdem wurde nach der Verleihung bis in die Nacht gefeiert. Denn, zum ersten Mal seit 16 Jahren umfasste der Gastroführer wieder Österreichs gesamte Kulinariklandschaft in seiner Wertung. Bis dato wurden nur in Wien und Salzburg Stadt die heißbegehrten Sterne vergeben.