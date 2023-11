Fünfte Gault & Millau-Haube für Andreas Döllerer

Natur dient Spitzenköchen als Inspirationsquelle

Auch für Vitus Winkler scheinen vielfältige Kräuter der Erfolgsschlüssel zu sein. Der Name ist in seinem Gourmetrestaurant „Kräuterreich“ in St. Veit im Pongau Programm. Mit 18,5 Punkten im neuen Gault & Millau setzt Winkler seinen Höhenflug fort. Er kratzt damit, genauso wie Andreas Senn und Christian Geisler von Senns.Restaurant, im kommenden Jahr an der fünften Haube.