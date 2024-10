Mateschitz-Gourmet-Tempel muss übersiedeln

Nicht mehr ganz so prestigeträchtig: der an manchen Ecken doch schon etwas in die Jahre gekommene Glas-Hangar. Und da das Beste im Mateschitz-Imperium bekanntlich gerade gut genug ist, wird nun renoviert und zusätzlich ausgebaut. Die Gala mit Verleihung der Michelin-Sterne am 21. Januar 2025 wird auf längere Zeit die letzte große Veranstaltung im Hangar-7 sein. Ab Ende Jänner steht nämlich der Umbau an. Voraussichtlich drei Monate soll dieser dauern.