ORF als blau-schwarzer Zankapfel in Verhandlungen

Medienexperten fürchten eine Stärkung des Propagandasegments, zumal eine Unterstützung parteinaher Medien durch die öffentliche Hand wohl rasch umsetzbar wäre. Die Verhandlungen zwischen FPÖ (Christian Hafenecker) und ÖVP (Susanne Raab) bezüglich der zukünftigen Medienlandschaft in Österreich ist in vollem Gange und wird in den nächsten Tagen und Wochen intensiviert. Die zukünftige Umsetzung bleibt vage und viele Fragen offen, doch dem ORF droht eine erhebliche Reform.