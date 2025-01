„Der ORF ist jetzt schon billiger als früher“

„Krone“: Herr Generaldirektor, die Zuckerl-Koalition und mit ihr Kanzler Karl Nehammer ist Geschichte. Jetzt verhandelt Blau-Schwarz über eine künftige Regierung. Sehen Sie, wie einige Kritiker, die Freiheit der heimischen Medien unter einem möglichen Kanzler Herbert Kickl bedroht?

Roland Weißmann: Ich sehe nicht die Medienfreiheit an sich bedroht, aber teils auch sehr scharfe Kritik war schon immer wieder zu hören. Wir leben in krisenhaften Zeiten, weltweit und in Österreich. Die Menschen sind verunsichert durch Konflikte und Kriege, durch die großen globalen Themen wie Klimawandel und Migration und durch die schwächelnde Wirtschaft. Gerade in solch schwierigen Zeiten braucht es starke Qualitätsmedien wie den ORF, die „Krone“ und andere in Österreich, die verlässliche Information bieten und Vertrauen genießen. Ein geschwächter ORF würde auch den österreichischen Medien- und Werbe-Standort schwächen und niemandem nützen außer den internationalen Tech- und Medien-Konzernen, von Google bis Facebook und Co. Ein kleiner Markt wie Österreich wird ohne starken ORF ganz schnell zur Medienkolonie Deutschlands, Kaliforniens und Chinas. Ohne österreichisches Programm und ohne Wertschöpfung im Land. Und wenn der ORF einmal auf einen Nischensender geschrumpft ist, ist auch seine Reichweite für österreichische Inhalte unwiederbringlich an die internationalen Player verloren. Weniger ORF heißt auch weniger Österreich.