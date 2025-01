Sogar an der Copacabana blickt man nach Kitzbühel

„Wenn ich durch die Stadt gehe und sehe, wie viele junge Menschen hier eine Gaudi haben, ist das für mich die allergrößte Freude. In Kitzbühel lieben sich alle Altersgruppen und Völker dieser Welt. Es ist einfach der ‘place to be‘.“ Damit das auch stets so bleibt, greift in der Innenstadt ein seit Jahren erprobtes, immer wieder verfeinertes Sicherheitskonzept. Bei dem die Zufahrten zur Innenstadt an neuralgischen Punkten mit Pollern gesichert werden.