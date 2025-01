Noch bleibt Wukovits „nur“ ein Daumendrücker

„Wir haben gegen VSV als Mannschaft super zusammengespielt und zusammengehalten. Das wollen wir auch in Graz machen“, erklärt Stürmer Philipp Krening, der sein drittes Saisontor beisteuerte, in dieser Saison sich sehr gut entwickelt. Noch genug Luft nach oben haben die Eisbullen im Penaltykilling. Da steht Salzburg in der Liga-Wertung weiter auf dem letzten Platz (74,3 Prozent). Erster ist Graz mit 84,7.