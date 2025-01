„Beschäftige mich nicht mit negativen Gedanken“

Zunächst muss man festhalten, dass die anderen Vereine in Österreich in den letzten Jahren einen guten Job gemacht haben. Allen voran Sturm, aber auch die Austria und Rapid. Diesen Klubs muss man schon Respekt zollen und es zeigt, dass die vielen Titel von Red Bull Salzburg in der Vergangenheit keine Selbstläufer waren. Wir haben natürlich ein großes Potenzial, mit sehr vielen jungen, hochtalentierten Spielern. Es geht jetzt darum, ihnen meine Spielidee zu vermitteln und Spieler, die zuletzt außen vor waren, wieder ins Boot zu holen. Ich habe keine Ahnung, was in der Zeit vor mir war, und das spielt für mich auch keine Rolle. Ich weiß, was für eine Art ich habe. Und mit dieser wollen wir aus der Mannschaft eine Einheit bilden, die am Platz funktioniert. Ich bin überzeugt, dass wir an den richtigen Schrauben drehen können, um wieder erfolgreich zu sein.