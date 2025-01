Experten warnen: „Gefährder“ werden immer jünger

Die in Österreich nicht erlaubte Überwachung von Messenger-Diensten hätte wohl rascher auf die Spur des Hauptverdächtigen führen können, gegen den im Zusammenhang mit einem mutmaßlich vereitelten Terror-Anschlag auf ein am 9. August 2024 geplantes Konzert von Taylor Swift im Ernst-Happel-Stadion ermittelt wird. Das zeigen jüngste, am Wochenende bekannt gewordene Erkenntnisse im Verfahren der Staatsanwaltschaft Wien gegen den 19-Jährigen aus Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Niederösterreich.