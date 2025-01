Das sagt Sarkaria zu seinem Sturm-Wechsel

Vor Sturms Champions-League-Antritt am Dienstag in Bergamo ging der Transfer von Manprit Sarkaria über die Bühne: Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer wechselt zu Shenzen Peng City, einen Klub der Manchester-City-Group, in Chinas erste Liga, unterschrieb bis 31. 12. 2026. Sturm, das in den nächsten Tagen einen Ersatz präsentieren will, erhält eine Ablöse.