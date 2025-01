Tschofenig triumphiert! Lanisek zeigt Nerven

Tournee-Sieger Tschofenig sorgte mit seinem fünften Saisonerfolg für den achten ÖSV-Triumph in Serie, auch am Samstag im Teamspringen war der Kärntner mit seinem Mannschaftskollegen nicht zu schlagen gewesen. Im Einzelwettkampf sah es nach einem famosen Sprung von Lanisek auf 145 m im ersten Durchgang nach dem Ende des rot-weiß-roten Erfolgslaufs aus, der Slowene brachte seine große Führung aber nicht in trockene Tücher.