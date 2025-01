„Starke Aktion“: Kraft beeindruckt Teamkollegen

Der Kampf um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee war in diesem Jahr besonders eng. Zumindest innerhalb des österreichischen Teams, das sich vom Rest des Feldes klar distanzieren konnte. Gleich drei ÖSV-Adler waren bis zum Springen in Bischofshofen nur durch wenige Punkte voneinander getrennt. Am Ende jubelte Tschofenig – und der Frust war besonders bei Routinier Kraft anschließend groß.