In der Ramsau jagt der Kronprinz den König

Nur Galgenhumor hilft

„Druck verspüre ich aber keinen.“ Auch nicht wegen der anstehenden Winterspiele im Februar. „Warum soll mich das jetzt schon belasten? Da kann noch so viel bis dahin passieren.“ Fakt ist aber auch: In der aktuellen Verfassung fährt Lamparter als haushoher Favorit auf Olympia-Gold nach Italien. Eine Medaille, die dem Rekordjäger noch fehlt. Olympia ist ja insgesamt ein heißes Thema im Lager der Kombinierer. Weil die Sportart in Italien 2026 noch immer die einzige ist, wo es keine Damen-Bewerbe gibt, droht das Aus für die Kombi. Lamparter stößt das sauer auf, er übt sich inzwischen im Galgenhumor: „Sollte das passieren, kann ich mir einen neuen Job suchen.“