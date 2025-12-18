Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kombi-Weltcup

In der Ramsau jagt der Kronprinz den König

Steiermark
18.12.2025 18:00
Johannes Lamparter ist aktuell das Maß aller Dinge.
Johannes Lamparter ist aktuell das Maß aller Dinge.(Bild: GEPA)

Wenn sich in der Ramsau die besten nordischen Allrounder der Welt treffen, wird die Region Schladming-Dachstein in der Steiermark einmal mehr zum Zentrum des Wintersports. Im Zentrum der Sportart steht aktuell der Österreicher Johannes Lamparter. Der sich in der Steiermark beeindruckenden „Schallmauern“ annähern kann.

0 Kommentare

Jetzt beginnt die Jagd auf Felix Gottwald! 23 Weltcupsiege hat die Allzeitgröße der Nordischen Kombination in seiner Karriere geholt. Eine Zahl, die lange unerreichbar schien. Kein Österreicher holte bislang mehr Siege. Doch Johannes Lamparter hat Blut geleckt. Drei Siege holte der Tiroler in den ersten vier Saisonbewerben. Nur noch drei Weltcupsiege fehlen auf Felix. Der „Kronprinz“ macht quasi schon Jagd auf den „König“.

Felix Gottwald ist Österreichs Allzeitgröße – noch!
Felix Gottwald ist Österreichs Allzeitgröße – noch!(Bild: AP/JENS MEYER)

Andere Legenden wie Klaus Sulzenbacher (14) und Mario Stecher (12) hat der 24-Jährige ja schon längst eingeholt. „Rekorde sind schön, aber für mich nicht präsent“, versucht der Gesamtweltcupsieger von 2023 die magische Zahl von sich wegzuschieben. Auch wenn er ihr beim Heim-Weltcup in der Ramsau heute und morgen sehr nahe kommen kann. Zwei Siege hat Lamparter schon einmal vor zwei Jahren in der Obersteiermark geholt. Nicht auszuschließen, dass er dieses Kunststück in seiner aktuellen Überform noch einmal wiederholen kann.

Weltcup der Nordischen Kombination

Freitag: 10.15: Langlauf Damen (5 km Massenstart) 11.00: Langlauf Herren (10 km Massenstart) 12.30: Skispringen Damen 13.15: Skispringen Herren.

Samstag: 8.30: Skispringen Damen 9.15: Skispringen Herren 14.45: Langlauf Herren (10 km Gundersen) 15.30: Langlauf Damen (5 km Gundersen)

Der Eintritt am Weltcup-Wochenende ist frei.

Lesen Sie auch:
Bis ans Limit! Vor der Herz-OP hatte Rehrl schnell 240 Puls.
Krone Plus Logo
Herz-OP bei FJ Rehrl:
„Mein Karriereende wäre alternativlos gewesen“
17.12.2025

Nur Galgenhumor hilft
„Druck verspüre ich aber keinen.“ Auch nicht wegen der anstehenden Winterspiele im Februar. „Warum soll mich das jetzt schon belasten? Da kann noch so viel bis dahin passieren.“ Fakt ist aber auch: In der aktuellen Verfassung fährt Lamparter als haushoher Favorit auf Olympia-Gold nach Italien. Eine Medaille, die dem Rekordjäger noch fehlt. Olympia ist ja insgesamt ein heißes Thema im Lager der Kombinierer. Weil die Sportart in Italien 2026 noch immer die einzige ist, wo es keine Damen-Bewerbe gibt, droht das Aus für die Kombi. Lamparter stößt das sauer auf, er übt sich inzwischen im Galgenhumor: „Sollte das passieren, kann ich mir einen neuen Job suchen.“

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.779 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.556 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.768 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf