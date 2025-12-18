In der Ramsau jagt der Kronprinz den König

Wenn sich in der Ramsau die besten nordischen Allrounder der Welt treffen, wird die Region Schladming-Dachstein in der Steiermark einmal mehr zum Zentrum des Wintersports. Im Zentrum der Sportart steht aktuell der Österreicher Johannes Lamparter. Der sich in der Steiermark beeindruckenden „Schallmauern“ annähern kann.
Jetzt beginnt die Jagd auf Felix Gottwald! 23 Weltcupsiege hat die Allzeitgröße der Nordischen Kombination in seiner Karriere geholt. Eine Zahl, die lange unerreichbar schien. Kein Österreicher holte bislang mehr Siege. Doch Johannes Lamparter hat Blut geleckt. Drei Siege holte der Tiroler in den ersten vier Saisonbewerben. Nur noch drei Weltcupsiege fehlen auf Felix. Der „Kronprinz“ macht quasi schon Jagd auf den „König“.
Andere Legenden wie Klaus Sulzenbacher (14) und Mario Stecher (12) hat der 24-Jährige ja schon längst eingeholt. „Rekorde sind schön, aber für mich nicht präsent“, versucht der Gesamtweltcupsieger von 2023 die magische Zahl von sich wegzuschieben. Auch wenn er ihr beim Heim-Weltcup in der Ramsau heute und morgen sehr nahe kommen kann. Zwei Siege hat Lamparter schon einmal vor zwei Jahren in der Obersteiermark geholt. Nicht auszuschließen, dass er dieses Kunststück in seiner aktuellen Überform noch einmal wiederholen kann.
Freitag: 10.15: Langlauf Damen (5 km Massenstart) 11.00: Langlauf Herren (10 km Massenstart) 12.30: Skispringen Damen 13.15: Skispringen Herren.
Samstag: 8.30: Skispringen Damen 9.15: Skispringen Herren 14.45: Langlauf Herren (10 km Gundersen) 15.30: Langlauf Damen (5 km Gundersen)
Der Eintritt am Weltcup-Wochenende ist frei.
Nur Galgenhumor hilft
„Druck verspüre ich aber keinen.“ Auch nicht wegen der anstehenden Winterspiele im Februar. „Warum soll mich das jetzt schon belasten? Da kann noch so viel bis dahin passieren.“ Fakt ist aber auch: In der aktuellen Verfassung fährt Lamparter als haushoher Favorit auf Olympia-Gold nach Italien. Eine Medaille, die dem Rekordjäger noch fehlt. Olympia ist ja insgesamt ein heißes Thema im Lager der Kombinierer. Weil die Sportart in Italien 2026 noch immer die einzige ist, wo es keine Damen-Bewerbe gibt, droht das Aus für die Kombi. Lamparter stößt das sauer auf, er übt sich inzwischen im Galgenhumor: „Sollte das passieren, kann ich mir einen neuen Job suchen.“
