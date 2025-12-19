Sogar Ramsau-Sieg kann für Olympia nicht reichen

„Es ist immer das Ziel, die beste Mannschaft der Welt zu haben. Oft ist das Wunschdenken, wir haben dieses Jahr fast ein Luxusproblem.“ Damit meint Bieler nicht nur die Olympia-Startplätze. Auch das G’riss um das Aufgebot im Weltcup ist so groß wie lange nicht. „Jetzt in der Ramsau haben wir aufgrund der nationalen Quote elf Plätze – aber sonst nur acht. Da sind natürlich Athleten dabei, die es sich eigentlich verdient hätten, dann aber die bittere Pille schlucken müssen.“