Akademikerball in Graz: Größere Demo wird erwartet

Größere Menschenmengen in der Grazer Innenstadt sind jedenfalls zu erwarten, darauf stellt sich auch die Polizei ein. So findet zeitgleich unter einem ganz anderen Motto die Opernredoute statt. Vor dem Opernhaus sind wohl hauptsächlich Menschen in Abendrobe zu erwarten. Weitere Demonstrationen können bis 48 Stunden im Voraus angemeldet werden.