Bombendrohung stoppte Zugverkehr nach Deutschland

Wegen einer Bombendrohung wurden am Samstagabend zwei deutsche Schnellzüge gestoppt und durchsucht – einer in Passau, der andere in Schärding. Dort wurde auch der Bahnhof evakuiert und der Zugverkehr eingestellt. Nach rund drei Stunden gab die Polizei Entwarnung, und die Passagiere konnten weiterreisen.